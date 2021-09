LUDOVICO TECHNIQUE :: Neue Single “Burn Everything”

LUDOVICO TECHNIQUE aus New York City präsentieren ihre neueste Gothic-Industrial-Metal Single “Burn Everything” und das dazugehörige Video. “Burn Everything” ist ab dem 3. September auf allen Streaming- und Digitalplattformen erhältlich. https://www.facebook.com/LudoTechnique/

Info: Ben V-, der mit seiner Band Ludovico Technique gerade erst in den renommierten DAC (Deutsche Alternative Charts) in Deutschland eingestiegen ist und mit seiner aktuellen Single die Marke von 1.000.000 Streams auf Spotify geknackt hat, bringt seine dunkle Mystik in den Gothic Industrial Metal ein und zeigt dabei eine nachdenkliche Tiefe und Komplexität, die von vielen Bands nicht erreicht wird.