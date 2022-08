LORD OF THE LOST :: Video zum Iron Maiden Cover “Children of the Damned”

LORD OF THE LOST sind zurück von ihrer Sommer Tour mit IRON MAIDEN und veröffentlichen nun ein neues Video zum Iron Maiden Cover “Children of the Damned”. Das neue Musikvideo ist ein Abschluss für ihre zuletzt erschienene EP “The Heartbeat Of The Devil” und bietet einen Rückblick auf die einzigartige Tour mit Iron Maiden und die vielen besonderen Momente, die die Band auf einer ihrer bisher größten Touren erlebt hat, während die Bühnen der Metropolen Europas eroberten. Insgesamt spielten LORD OF THE LOST 18 Konzerte mit Iron Maiden in 16 Ländern vor über einer halben Million Menschen. https://www.lordofthelost.de/

In dem neuen Video zu „Children of the Damned“ zollen LORD OF THE LOST nicht nur Iron Maiden Tribut, sondern verarbeiten auch ihre eigenen Erfahrungen und teilen sie so mit ihren Fans.