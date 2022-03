LORD OF THE LOST :: Neuer Song als Reaktion auf Krieg in der Ukraine

Als direkte Reaktion auf den Krieg in der Ukraine setzen LORD OF THE LOST ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung. Kurz nach Bekanntwerden der ersten Angriffe auf ukrainische Ziele hat sich die Band um Chris Harms daran gesetzt ihre Gedanken und Gefühle durch einen neuen Song auszudrücken und ein klares Statement für den Frieden zu geben. Das zugehörige Musikvideo hat die Band statt in gewohnt großer Produktion mit Selfie Cams gedreht, um den Song so schnell wie möglich veröffentlichen zu können. LORD OF THE LOST werden alle Gewinne des Songs an Flüchtende aus diesem Krieg spenden. https://www.lordofthelost.de/

LORD OF THE LOST zur aktuellen Situation und „Not My Enemy“:

“Was gerade in der Welt passiert ist kein Krieg der Menschen, es ist ein Krieg der Autoritäten. Zivilisten verschiedener Herkunft sterben in diesem Krieg, leiden durch diesen Krieg – innerhalb der Ukraine und außerhalb. Kein Mensch sucht sich vor der Geburt aus, innerhalb welcher Grenzen er geboren wird. Und keine Grenze, die von den Bluthunden der Autokraten dieser Welt gehalten, verschoben oder zerschlagen wird, ist es wert, dass sich Schwestern und Brüder, Mütter und Väter hassen und dass unschuldige Kinder in diese Paradigmen und Ideologien hineingeboren und -erzogen werden. Dieser Hass beginnt nicht erst in einem Konflikt wie diesem, angeheizt durch Zensur, Informationskrieg und Fake News – dieser Hass beginnt im Kopf eines jeden von uns, sowie in den Kommentarspalten der immer anti-sozialeren Netzwerke. Gerade in Tagen wie diesen, sowie in den kommenden Jahren, ist es umso wichtiger, zu verstehen, dass uns nur das trennt, was wir zulassen, jedoch im Kern uns alles eint. Du bist nicht mein Feind, Du bist ein Teil von mir. Du bist nicht mein Feind, woher Du auch kommst, wie auch immer Du aussiehst und woran auch immer Du glaubst. Du bist nicht mein Feind!

Dieser Song entstand als unmittelbare Reaktion von uns, kurz nach dem Angriff auf die Ukraine. Wir haben ihn so schnell wie möglich produziert und veröffentlicht. In der Hoffnung, dass er berührt und zum Nachdenken anregt. Wenn auch nur eine einzige Person damit erreicht wurde, dann war es das bereits wert.“