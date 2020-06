LORD OF THE LOST :: Neue Single zum kommenden Album

Die Hamburger Dark Metaller LORD OF THE LOST kehren mit dem neuesten Album aus ihrer facettenreichen Swan Songs Reihe mit klassischem Ensemble zurück: “Swan Songs III” wird am 7. August 2020 via Napalm Records veröffentlicht.

facebook.com/lordofthelost/ / lordofthelost.de/

Die zweite Singleauskopplung von “Swan Songs III” vertont die seelische Zerrissenheit des Protagonisten, auf der Suche nach Anerkennung und Liebe. Der emotionale Zwiespalt wird sowohl im Songwriting, als auch in der kraftvollen Instrumentalisierung und in der Atmosphäre des Songs versinnbildlicht, der zusammen mit einem offiziellen Musikvideo veröffentlicht wurde. Das Video wurde unter der Regie von Chris Harms in der Friedrich-Ebert-Halle in Hamburg aufgenommen und fängt nicht nur die Stimmung von Swan Songs III in ästhetischen Bildern ein, sondern stellt zudem das gesamte klassische Ensemble vor.

LORD OF THE LOST über die neue Single und das Video:

“Es war uns sehr wichtig, dass einer der Kern-Songs von Swan Songs III ein Video bekommt, welches unser gesamtes, 14-köpfiges Ensemble vorstellt, denn auf diese Größe ist unser zunächst als kleines Abenteuer geplanter Akustik-Ausflug personell bereits angewachsen. Als wir das Video gedreht haben, wurden gerade die Restriktionen zur laufenden Pandemie beschlossen, so haben wir es gerade noch so eben geschafft, dieses Video mit unserem wunderschönen Ensemble zu drehen. Ein paar Tage später wäre dies nicht mehr möglich gewesen. Umso mehr hoffen wir, dass dieser Song ein wenig Wärme ins Herz bringt, in dieser für alle komplizierten Zeit.”