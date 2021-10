LORD OF THE LOST :: Live-Stream BluRay/DVD/CD angekündigt

LORD OF THE LOST setzen ihre Erfolgsgeschichte mit der Live BluRay/DVD/CD “The Sacrament of Judas” fort. Nachdem sie in diesem Sommer ihr bisher erfolgreichstes Album JUDAS (#2 der deutschen Albumcharts) veröffentlicht hat, meldet sich die Ausnahmeband LORD OF THE LOST mit einer weiteren Veröffentlichung zurück: das fast zweistündige Streaming-Konzert, bekannt als Sinister Summer Stream, wird unter dem Namen The Sacrament of Judas am 10. Dezember 2021 via Napalm Records auf BluRay, DVD und CD veröffentlicht.

Am 3. Juli 2021 konnten Fans der Band die brandneuen Songs der kurz zuvor veröffentlichten Chartstürmer-Platte JUDAS erstmals live im Stream miterleben. The Sacrament Of Judas transportiert eine enorme Live Energie, was Titel wie “Priest”, “For They Know Not What They Do” oder “The Gospel Of Judas” unter Beweis stellen.