LORD OF THE LOST :: Krimi-Musikvideo mit Dr. Mark Benecke

LORD OF THE LOST präsentieren ihr neues Musikvideo zu “My Constellation als einen weihnachtlichen Krimi-Kurzfilm, welcher zunächst Besinnlichkeit durch Frontmann Chris Harms‘ hypnotisierende Stimme verbreitet, dann aber eine ungewöhnliche Wendung nimmt, welche die Expertise von Kriminalbiologe und Forensiker Dr. Mark Benecke erfordert.

2021 ist das Jahr, in dem LORD OF THE LOST mit zwei starke Veröffentlichungen an den Start gehen. Im Sommer erschien ihr bisher erfolgreichstes Album JUDAS (#2 der deutschen Albumcharts) und zur Zeit steht die Veröffentlichung ihres fast zweistündigen Sinister Summer Streaming-Konzerts auf BluRay bevor, das am 10. Dezember 2021 unter dem Namen The Sacrament of Judas erscheinen wird. Das neueste Video zu „My Constellation“ steht in einer Reihe mit gewohnt eindrucksvollen Musikvideos der Hamburger.

Chris Harms von LORD OF THE LOST über das neue Video:

„Das Video ist so absurd, ich kann dem nichts hinzufügen.“