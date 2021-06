LORD OF THE LOST :: 2. Single mit Musikvideo

LORD OF THE LOST veröffentlichen neues Video zur zweiten Single “For They Know Not What They Do”. Zusammen mit “Priest” bilden die beiden Videos den Start einer Erzählung von Schwarz und Weiß, Gut und Böse und Laut und Leise. Die beiden vorab veröffentlichten Singles stehen an erster und zweiter Stelle der Tracklist des neuen Doppelalbums “Judas”, das am 2. Juli via Napalm Records erscheint. www.facebook.com/lordofthelost

Chris Harms über das neue Video:

“Mit ‘For They Know Not What They Do’ wird dasdas audiovisuelle Erlebnis von ‘Priest’ nicht nur weitergefführt, in gewisser Weise öffnet sich hier auch ein Kreislauf, der die beiden Videos in ihren Anfängen und Enden miteinander verbindet. Zudem haben wir uns hier einen Kindheitstraum erfüllt, denn welcher Musiker möchte nicht gerne einmal als ‘Bohemian Rhapsoddy’-Chor in bester QUEEN-Manier in seinem Video zu sehen sein…”