LONG NIGHT :: Prominent besetzte norwegische Gothic Rocker mit neuer Single

Die Dark Rock/Gothic Rock Band LONG NIGHT aus Norwegen kann mit durchaus prominenter Besetzung in Form von Tommy Olsson (Elusive, Theatre Of Tragedy), Østen Bergøy (Tristania, The Morendoes) und Arni Sørlie (Desspo) aufwarten. Mit “Tick Tock” haben sie kürzlich einen neuen Song veröffentlicht, der z.B. als 4-Track EP ebenso wie ihr 2018er Debütalbum “Barren Land” über das Label Swiss Dark Nights erhältlich ist.

https://www.facebook.com/Long.Night.Tau

https://swissdarknights.bandcamp.com/album/tick-tock-2nd-press