LILIATH :: Crowdfunding Start für “Seeker, Seeker”

LILIATH – Gothic und Steampunk, Soul und Hyperjazz, Filmmusik und Avantgarde-Pop: Eine Reise durch den Zirkus der Seele mit einem deutlich Hauch von Alice in Wonderland erwartet den, der sich in die musikalischen Klangwelten der einzigartigen Alternative-Band aus München begibt. Mit “Seeker, Seeker” steht Liliaths Debüt-Album in den Startlöchern – und die Band ruft alle Träumer und Beatbesessenen, alle Dunkelromantiker und Phantasikfans zu Hilfe, sie im Crowdfunding bei Startnext zu unterstützen. Neben attraktiven Dankeschöns von Fanartikeln über signierte Alben bis zu exklusiven Workshops mit den Musikern winkt vor allem die Möglichkeit, außergewöhnliche Künstler zu entdecken und ihnen den Weg zu ebnen. Für Interessierte bietet Klingen aus blankem Stahl einen Einblick in die musikalische Zauberwelt der Band – und natürlich der Aufruf zum Crowdfunding selbst (https://www.startnext.com/liliath):