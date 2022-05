LIKHEIM :: Norwegischen Black Metaller mit Titeltrack vom kommenden Mini-Album

Das neue Sublabel von Odium Records, Underground Kvlt Records, präsentiert den Titeltrack aus dem kommenden Mini-Album der Norwegischen Black Metaller LIKHEIM “Alt Skal Svinne Hen…”. Den Hörer erwartet echter norwegischer Black Metal, bei dem der Mastermind dieses Projekts – Gretn – von Gamle Erik von Carpathian Forest / Svarttjern unterstützt wird.

www.facebook.com/likheim

The mini-album contains 4 songs and will be released as Cd in May/June.

You can pre-order it at: www.odiumrecords.bandcamp.com or www.odiumrex.com