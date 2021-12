Die Belgische Industrial Ambient Black Metal Band LHAÄD (Hemelbestormer, Entartung, Wolven & Rituals of the Dead Hand) streamt das Debütalbum “Below” beim YouTube Kanal Black Metal Promotion. Das Album erscheint regulär am 10. Dezember via Babylon Doom Cult Records, Extraconscious Records and Fólkvangr Records. https://www.facebook.com/thenoxentity