Am 10. Dezember 2021 werden Babylon Doom Cult Records, Extraconscious Records und Fólkvangr Records das Debütalbum “Below” von LHAÄD veröffentlichen, das Projekt des belgischen Multiinstrumentalisten Lykormas (Hemelbestormer, Entartung, Wolven & Rituals of the Dead Hand). https://www.facebook.com/thenoxentity / https://thenoxentity.bandcamp.com

In Zusammenarbeit mit BLACK METAL PROMOTION wurde nun der zweite Track “Below III” veröffentlicht.