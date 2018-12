Die Symphonic Black Metal Band LEMURIA aus Belgien hat ihr offizielles Video zur neuen Single “A Plague Upon The Land” veröffentlicht.

Bram Mervillie führte Regie, filmte und editierte das Video. Der Songs an sich ist auch auf dem kommenden Album zu finden, jedoch ist die Video-Version des Songs ein bisschen anders als die Album-Version.

“The Hysterical Hunt” wurde von Yarne Heylen im Project Zero Studio gemischt und gemastert. Niemand geringeres als Kris Verwimp ist für die Gestaltung des Albumartworks verantwortlich. Alexandra Kastrinakis (Daedric Tales) ist als Gastsängerin auf dem Album zu hören und der belgische Schauspieler Herbert Flack fungiert als Erzähler.

The Record Release Show wird am 15.02.2019 im Jeugdcentrum Vizit in Wilrijk, Belgien, stattfinden.