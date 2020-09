LEAVES’ EYES :: Zweite Single vom neuen Album

Mit “Chain Of The Golden Horn” haben LEAVES’ EYES die zweite Single aus ihrem kommenden Album The Last Viking” veröffentlicht. Der Song berichtet von Hardrådes gefährlicher Flucht aus Byzanz durch den Bosporus, wo eine im Wasser gespannte Eisenkette beinahe sein Schiff zerstört. Das Album erscheint am 23.10. bei AFM Records. https://www.facebook.com/leaveseyesofficial

“England im Jahr 1066. Die entscheidende Schlacht bei Stamford Bridge. Krieger im Todeskampf, blutgetränkte Felder. Norwegens König Harald III, genannt Hardråde (“Der Harte”), liegt sterbend am Boden. Vor seinen Augen zieht sein Leben vorbei: Kriege, Machtkämpfe, Reisen in exotische Welten, mächtige Frauen; Kaiser und Könige, die ins Verderben stürzen. Der letzte Wikingerkönig ist tot – die Ära der Wikinger ist beendet.”