LEAVES’ EYES :: Eigene “Viking Spirit” Dokumentation zum neuen Album

Die Symphonic Metaller LEAVES’ EYES um Alexander Krull und die finnische Sängerin Elina Siirala veröffentlichte kürzlich Teil 1 der 95-minütigen Film-Dokumentation “Viking Spirit” auf YouTube – diese filmische Werk ist Teil der limitierten Artbook Edition, die als Sonderformat des neuen Albums “The Last Viking” ab dem 23.10.2020 erhältlich ist. Bald erscheinen Teil 2 und 3. facebook.com/leaveseyesofficial

“Erfahrt selbst, wie eng die Band mit der weltweiten Wikinger Szene verbunden ist und wie sehr sie als seither aktiver Teil eine bemerkenswert wichtige Rolle in der Reenactment Gemeinde spielt.”

Das neue Album “The Last Viking” ist als 2CD Digipak, 2CD + 1 DVD Artbook Edition, 2CD Collector’s Edition und als farbiges Vinyl erhältlich.

Die Ltd. Artbook Edition enthält:

– hochwertiges 30x30cm Hardcover-Buch

– 60 Seiten Artwork

– exklusives Cover

– CD-Album “The Last Viking”

– exklusive DVD “Viking Spirit” (region free, NTSC); Film-Dokumentation über die immer beliebter werdende Wikinger-Reenactment-Szene, welcher Fronter Alex und die Band länger schon angehören; PLUS Studio Making Of & Offizielle Videoclips

– exklusive Soundtrack-Bonus-CD (Score der “Viking Spirit”-DVD)

– handsignierte Autogrammkarte

– strikt limitiert auf 1.066 Stück weltweit