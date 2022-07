LEAGUE OF DISTORTION :: Debütsingle nach Signing bei Napalm Records

Die neue Deutsche Modern Symphonic Metal Band LEAGUE OF DISTORTION, bestehend aus Anna Brunner (EXIT EDEN) und Jim Müller (KISSIN’ DYNAMITE), hat soeben einen offiziellen Plattenvertrag mit dem österreichischen Rock- und Metal-Label Napalm Records unterzeichnet. LEAGUE OF DISTORTION haben zudem ihren Erstling “Wolf or Lamb” samt Musikvideo vorgestellt. https://www.facebook.com/leagueofdistortion

LEAGUE OF DISTORTION bei der Signierung:

“Der Aufruhr, der unser Leben verzerrt, hat seinen Schatten auf uns geworfen. Aber jetzt treten wir endlich ins Licht, um aufregende Neuigkeiten mit euch zu teilen! Wir haben das Privileg zu verkünden, dass LEAGUE OF DISTORTION von Napalm Records unter Vertrag genommen wurde und uns in ihre Familie von erstaunlichen Menschen und Bands einlädt. Wir fühlen uns sehr geehrt, ein Teil davon zu sein! Es wird noch so viel mehr kommen!”