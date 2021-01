LAKE OF TEARS :: 2. Video vom kommenden Album online

LAKE OF TEARS veröffentlichten ihre zweite Video-Single “Wait And in Worries” vom kommenden neuen Album “Ominous”, das am 19. Februar bei AFM Records erscheinen wird. facebook.com/thelakeoftears/

In “Wait And in Worries” ist ein atmosphärisches, episches Lied was in eine melancholische düstere Dunkelheit eintaucht und mit der warmen Stimme von Daniel, eingebettet in eine perfekte Perfektion in Mathematik und Magie endet.

Wehmütig und gleichzeitig voller Erwartung präsentiert sich “In Wait and In Worries” als epische Intensivierung, die auf ein nahendes Abenteuer hinweist, die zuvor ihre bedrohlichen Schatten geworfen hat.