LACUNA COIL : Erste Single vom neuen Album

Als erste Vorabsingle aus ihrem neuen Album “Black Anima” haben die Italiener LACUNA COIL den Track “Layers Of Time” veröffentlicht.

“Black Anima” will be available as Ltd. 2CD Book Edition incl. tarot cards, Standard CD Jewelcase, black LP + CD and digital album (+Bonus Tracks). Pre-order has started, all formats are available here: https://lacunacoil.lnk.to/BlackAnima

LACUNA COIL on tour with Eluveitie

Fri 08 Nov 2019 Germany – Stuttgart, LKA Longhorn

Sat 09 Nov 2019 Germany – Oberhausen, Turbinenhalle II

Sun 10 Nov 2019 Belgium – Antwerp, Trix

Tues 19 Nov 2019 Germany – Frankfurt, Batschkapp

Weds 20 Nov 2019 Germany – Hannover, Capitol

Thurs 21 Nov 2019 Germany – Berlin, Huxleys

Fri 22 Nov 2019 Germany – Leipzig, Felsenkeller

Sat 23 Nov 2019 Germany – Munich, Tonhalle

Sun 24 Nov 2019 Austria – Dornbirn, Conrad Sohm

Tues 03 Dec 2019 Germany – Saarbrucken, Garage

Weds 04 Dec 2019 Germany – Nurnberg, Hirsch

Sun 08 Dec 2019 Austria – Vienna, Arena

Sat 21 Dec 2019 Germany – Hamburg, Docks