LACRIMAS PROFUNDERE :: Tourneeplanung 2022 mit Klassikern und brandneuem Material

LACRIMAS PROFUNDERE werden auf große Tournee gehen werden. Zunächst spielen sie einige Shows als Support von MONO INC., bevor sie im Herbst ihre “How To Shroud Yourself With Night Tour 2022” starten.

Tickets können ab sofort überall bestellt werden.

Neben allen Klassikern der fast 30 jährigen Bandgeschichte, erwartet Euch natürlich sehr viel brandneues Material des neuen Albums, welches kurz vor der Tour erscheinen wird.

LACRIMAS Mastermind Oliver Nikolas sagt über die Tour:

“Wir sind unglaublich dankbar, demütig und fühlen uns geehrt, viele neue Shows und verschobene Festivals anzukündigen.”

und Sänger Julian fügt hinzu: “Es ist Zeit, wieder die Bühnen zu besteigen und ich könnte nicht aufgeregter sein! Das wird eine großartige Tour, wir sind super hungrig, wieder zu touren und wir freuen uns darauf, alle Fans dort zu sehen!”

TOURDATEN

22.04.2022 Bremen – Aladin

23.04.2022 Braunschweig – Westand

24.04.2022 Rostock – Moya

29.04.2022 Osnabrück – Rosenhof

30.04.2022 Köln – Live Music Hall

07.05.2022 Plage Noire Festival, Weissenhäuser Strand

25.05.2022 Saarbrücken – Garage

26.05.2022 Stuttgart – Im Wizemann

27.05.2022 Nürnberg – Löwensaal

04.06.2022 Open Air am Berg, Eichstätt

05.06.2022 Wave Gotik Treffen, Leipzig

10.06.2022 Hannover – Capitol

11.06.2022 Oberhausen – Turbinenhalle 1

19.06.2022 Helsinki – On the Rocks

24.06.2022 Magdeburg – Factory

25.06.2019 Rock am Härtsfeldsee, Dischingen

16.07.2022 Rock for Animal Rights, Offenwarden

22.07.2022 Frankenstein Kulturfestival, Mühltal

01.09.2022 Köln – Club Volta

02.09.2022 Oberhausen – Kulttempel

03.09.2022 Hamburg – Logo

04.09.2022 Hannover – Subkultur

08.09.2022 Göttingen – Exil

09.09.2022 Leipzig – Moritzbastei

10.09.2022 Berlin – Cassiopeia

14.09.2022 A-Wien – Viper Room

15.09.2022 Nürnberg – Hirsch

16.09.2022 München – Backstage Halle

17.09.2022 Stuttgart – Club Zentral

18.09.2022 Frankfurt – Nachtleben