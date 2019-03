LACRIMAS PROFUNDERE :: Neues Album im Juli

Neue Besetzung, neue Scheibe, neue Inspirationen, bei gleichzeitiger Rückkehr zu bewährten Stärken: Bei der deutschen Dark Metal-Band LACRIMAS PROFUNDERE stehen im Frühjahr 2019 die Zeichen auf Doom. Am 26. Juli 2019 erscheint ihr neues Album “Bleeding The Stars”, eingerahmt von drei Single-Veröffentlichungen. Die erste Vorabauskopplung “Father Of Fate” inklusive Videoclip kommt am 29. März, mit “Like Screams In Empty Halls” und “The Kingdom Solicitude” folgen am 24. Mai und 12. Juli zwei weitere Singles.

“Die neue Scheibe ist wie ein Befreiungsschlag für uns”, erläutert Gitarrist und Bandkopf Oliver Nikolas Schmid, der Schlagzeuger Dominik Scholz zurückgeholt und mit Julian Larre einen neuen Sänger verpflichtet hat. “Ich habe mich von allen Fesseln der letzten Jahre befreit, auf der Suche meiner musikalischen Wurzeln, diesen Traum, Musiker zu sein, nur der Musik wegen, das Runterbrechen auf den Kern von Lacrimas Profundere. Dazu gehört auch Bruder und Textschreiber Christopher, mit dem ich 1993 den Irrsinn dieser Band begonnen habe.”

LACRIMAS PROFUNDERE live in 2019

26.04.2019 – Hexentanz Festival, Losheim am See

03.05.2019 – Plage Noire Festival, Weissenhäuser Strand

21.06.2019 – Das Schloss Rockt Festival, Münster

03.-06.07.2019 – Rock Harz Festival, Ballenstedt

06.07.2019 – Stadtfest, Gunzenhausen

12.07.2019 – Rock Im Vogelwald Festival, Laimnau

23.07.2019 – Free and Easy Festival, München

26.07.2019 – Schlichtenfest Festival, Ottobeuren

20.09.2019 – Rock House Moscow, Moskau

21.09.2019 – Backstage Club, St. Petersburg

15.11.2019 – Sala Silikona, Madrid

16.11.2019 – Damask Metal Fest, Barcelona