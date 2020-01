KVELERTAK :: “Crack Of Doom” (feat. Troy Sanders von Mastodon)

Mit “Crack Of Doom” legen die norwegischeen Metaller KVELERTAK den zweiten Vorabtrack aus ihrem kommenden Album “Splid” vor, das am 14. Februar 2020 via Rise Records erscheint. Der Song, auf dem Mastodon-Frontmann Troy Sanders als Gastvokalist zu hören ist, zählt zu den ersten Stücken, die die Band komplett auf Englisch performt. Zum Track veröffentlichen Kvelertak auch ein Musikvideo. Dafür arbeiteten sie erneut mit dem preisgekrönten norwegischen Fotograf und Regisseur Stian Andersen zusammen.

Zum Video erklären Andersen und Produzent Lars Thomas Skare: “Es war eine unglaubliche Erfahrung und ein Privileg, bei Ivar Nikolaisens Taufe als Bandmitglied zu assistieren, ihn qualvoll bei Minusgraden ins Eisbad zu lassen, ihn anzuzünden, oberkörperfrei durch den Winterwald zu jagen und kopfüber an einen Baum zu hängen.”

Parallel zum Release von “Splid” begeben sich Kvelertak auuf große Europa-Tour, auf der die Formation aus dem hohen Norden auch Station in Deutschland macht.

27.02. Bremen, Schlachthof

28.02. Hamburg, Grünspan

29.02. Köln, Essigfabrik

04.03. Karlsruhe, Substage

06.03. Leipzig, Conne Island

07.03. Berlin, SO36

14.03. München, Backstage Werk

17.03. Wiesbaden, Schlachthof