KUOLEMAN GALLERIA :: Neuer Dark Metal Track aus Finnland

Die 2012 gegründete Dark Metal Band KUOLEMAN GALLERIA begann als Ein-Mann-Projekt, wuchs aber bald zu einer kompletten Band heran. Anfang 2022 werden sie ihr drittes Album in voller Länge veröffentlichen. Zuvor gibt es den Track “Toivomuskaivo” (Wishing well) zu hören.

www.facebook.com/KuolemanGalleria / kuolemangalleria.bandcamp.com/

Info: Die Texte von KUOLEMAN GALLERIA handeln von der dunklen Seite des Lebens und sie beschäftigen sich mit versteckter Korruption, Monstrositäten und Ängsten des menschlichen Daseins, wie man sie aus Horrorfilmen kennt. In der Welt von Kuoleman Galleria gibt es keinen Glauben und die einzige Hoffnung besteht darin, mit gefrorenen Fingern einen Funken aus einem nassen Streichholz zu holen. Und das ist so ziemlich auch die Geschichte des jetzt veröffentlichten Musikvideos.

Band comments on the video:

“Toivomuskaivo (Wishing well) dives into the depths of a human mind. There is no eternal life just this one here right now. When the void stares at you the only option is to stare back. Wishing well inside us screams out our name and eventually we need to find out what lies at the bottom of it.”