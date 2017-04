KRAFTWERK :: Neues Video “Die Roboter” aus neuer Edition “3-D Der Katalog”

Als Vorbote zur neuen, multimedialen Edition “3-D Der Katalog” präsentieren Kraftwerk das neue Musikvideo “Die Roboter” so, wie es bei den spektakulären Multi-Media 3-D-Auftritten der Elektronik-Pioniere in den führenden Kunstmuseen der Welt (Museum of Modern Art New York, Tate Modern London, Neue National Galerie Berlin und anderen) in den Jahren 2012 bis 2016 in höchster Bild- und Tonqualität aufgezeichnet wurde.

Die neuen Recordings der kompletten Kraftwerk-Meisterwerke 12345678 wurden live mit atemberaubenden Hi Definition 3-D Visuals und State Of The Art-Audio im Dolby Atmos Surround Sound produziert. Veröffentlichungsdatum der unterschiedlichen Konfigurationen auf Blu-ray, DVD, Vinyl, CD und Download durch Warner Music/Parlophone ist der 26.05.2017.