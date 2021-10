KOLOSSUS :: Neues Album “K” im Fullstream

My Kingdom Music streamt in Zusammenarbeit mit dem YouTube-Kanal SYMPHONIC BLACK METAL PROMOTION das neue Album von KOLOSSUS mit dem Titel “K” in voller Länge. “K” wird am 22. Oktober 2021 über My Kingdom Music veröffentlicht.

Vorbestellung hier: https://smarturl.it/KOLOSSUSK

Info: “K” wird acht Tracks enthalten, die ihre nebligen Klänge in fließenden Übergängen zwischen düsteren Atmosphären, heftigen musikalischen Passagen und experimentelleren Momenten bewegen. Dies ist definitiv ein Album für Fans von MAYHEM, ENSLAVED, TAAKE, DØDHEIMSGARD!