KÆLAN MIKLA :: Song und Video vom neuen Album

Kælan Mikla präsentieren eine Ode an die dunkelste Nacht des Jahres und zeigen mit ihrer neuen Single ‘Sólstöður’ künstlerisches und musikalisches Wachstum. Dies ist der erste Song, den wir von ihnen hören, seit sie 2018 ihr drittes und erfolgreichstes Album “Nótt eftir nótt” veröffentlicht haben. Das neue Album “Undir Köldum Norðumljósum” erscheint am 3. September. https://www.facebook.com/Kaelanmikla

Die Band schreibt: “‘Sólstöður’ ist eine Ode an die dunkelste Nacht des Jahres, wenn Hexen in den gefrorenen Weiten der isländischen Landschaften Wintergeister beschwören. Das Lied repräsentiert die Stärke der Einheit, Kælan Mikla in seiner wahrsten Form, angetrieben von der Kraft der rauen Natur.”