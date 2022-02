KLAMMER :: UK Post Punk/Goth Band mit neuer Single

Die UK Post-Punk/Goth Band KLAMMER hat mit “Progress (or the lack of)” eine neue Single veröffentlicht. Das Album “The Day Before Yesterday” folgt eine Woche später via Heavy Metal Records am 25. Februar. https://www.klammer.co.uk

Info: Gegründet von dem britischen Produzenten Steve Whitfield (The Cure/The Mission/Jane Weaver) im Jahr 2014, haben KLAMMER eine beeindruckende und treue Fangemeinde aufgebaut, nachdem sie drei Alben veröffentlicht haben, die von vielen Seiten gelobt wurden. Die letzten Singles der Band, Modern God und Spiral Girl, wurden beide auf BBC 6 Music gespielt. Unterstützt durch einen hervorragenden Live-Ruf, der die Post-Punk-Crew immer wieder in ganz Großbritannien mit The Skids, The Undertones, Richie Ramone, Chameleons Vox, Penetration und The Membranes bis hin zu Ruts DC auftreten lässt, haben KLAMMER auch mehrfach das Publikum beim Rebellion Festival begeistert und sind erfolgreich beim Great British Alternative Festival und Whitby Goth Weekend aufgetreten.