KIRA :: 2020…

Was das war’s schon? Wo ist die Zeit in diesem Jahr hin? Alles ging rasend schnell vorbei, ständig neue Regelwerke, neue Anweisungen – ich mag nicht mehr.

Und wenn ich dann einen Platz gefunden habe, um in Erinnerungen zu schwelgen, dann meist untermalt von lauter altem Metal Zeug. Am liebsten Helloween und “I want out“, weil es so herrlich ehrlich albern ist und soo sehr passend zu diesem Jahr war. Wieso laufen die eigentlich mit Staubsaugern durch die Wüste?

Ich hoffe so sehr, dass ich diese Tour 2021 besuchen kann und sie statt findet.

Oder Gamma Ray… Herrlich

Und wenn es auf der Arbeit als systemrelevante Frontkämpferin wieder zu wild wurde, dann half nur noch:

Auch oft durch den täglichen Wahnsinn gebracht hat mich:

Ganz am Anfang des Jahres habe ich es aber dennoch geschafft, ein Konzert zu besuchen, auf das ich mich sehr freute, aber im Nachhinein betrachtet eher eine “so la la“ Erfahrung war. Nämlich Lindemann.

Mein liebstes Musikvideo 2020 war übrigens auch sehr retro. Obwohl ich die Band eigentlich nicht so gern mag, ist das Video und der Song doch sehr unterhaltsam und haben perfekt zu den Freizeitaktivitäten “Hinterhof grillen?“ und “zum Baggersee umme Ecke gehen“ gepasst (wenn mann für den noch rechtzeitig ein Ticket ergattern konnte… fast wie beim kaufen von Rammstein Konzertkarten):

Was ich an Neuerscheinungen noch gut fand 2020 waren diese Schweden hier:

Und dann war da noch Doro. Sie hat jeden ersten Sonntag im Monat auf Rock Antenne immer eine eigene Radio Show und ist einfach irgendwie immer gut drauf. Etwas, was mir 2020 schwer viel und daher genieße ich ihre Show momentan sehr. Mit wem die alles und wo überall… spannend! Auch weil sie sehr retro ist. Mag ich ja. Merkt man oder?

Und jetzt fängt das Jahr ja schon richtig doof an mit dem Tod von Alexi Laiho, Frontmann von Children of Bodom.

Ich sag’s euch, es kann nur besser werden…

Geht impfen bitte, desto schneller können wir wieder Gas geben! (kira)