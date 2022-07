KILL SHELTER :: Neue Darkwave/Gothrock Single ft. Beborn Beton zum neuen Album

KILL SHELTER bezieht wieder viele namhafte Persönlichkeiten der Post Punk / Darkwave Szene in sein Universum ein, mit Kollaborationen mit Ronny Moorings (Clan of Xymox), Agent Side Grinder, Ash Code, Stefan Netschio (Beborn Beton), William Faith (The Bellwether Syndicate / Faith and the Muse), Valentina Veil (VV & the Void) und Antipole….

KILL SHELTER hat sich mit der deutschen Synthpop-Band BEBORN BETON zusammengetan, um eine düstere und grüblerische neue Single und ein Video zu kreieren, die die Tragödie des Menschenhandels und den Missbrauch von Macht beleuchten.

“In This Place ft Beborn Beton” stammt aus dem neuen Album “Asylum” von KILL SHELTER, das sich mit globalen humanitären Themen wie häuslicher Gewalt, Ausbeutung und der Notlage von Asylbewerbern befasst und auch Themen wie persönliche Desillusionierung und psychische Gesundheit behandelt.

“Asylum” ist ab sofort auf Vinyl und CD in limitierter Auflage sowie auf allen digitalen und Streaming-Plattformen über Metropolis Records in Nord- und Südamerika und Manic Depression Records in Europa und dem Rest der Welt erhältlich.

https://killshelter.bandcamp.com/album/asylum-european-version