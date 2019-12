KEIN KIEL FESTIVAL :: Zum 7. Mal ganz im Zeichen des Nordens

KEIN KIEL FESTIVAL am 28.12.2019 mit NO MORE aus Kiel (der echte Norden), GIRLS UNDER GLASS und CHARLES LINDBERGH n.e.v. aus Hamburg (ziemlich Norden) und DEAD ASTROPILOTS aus Lille (Frankreichs Norden). Und das „Postergirl“ ist aus Schweden (noch echterer Norden). http://www.keinkiel.de/

KEIN KIEL Festival

Sonnabend 28.12.2019

Schaubude, KIEL

mit:

NO MORE

GIRLS UNDER GLASS

DEAD ASTROPILOTS

CHARLES LINDBERGH n.e.v.

Einlass: 19:30 // Beginn: 20:00

InBetween & Aftershow Party mit DJ Matt Bischoff (Love Parasite, Hamburg) und DJ Timo C. Engel (Pop & Trash)