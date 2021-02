Die deutschen Black Metaller KANKAR haben mit “Dunkle Millennia” den Titeltrack von ihrem kommenden Debütalbum veröffentlicht. Das Werk erscheint am 19. März bei Eisenwald und wurde von Markus Stock (Helrunar, Bethlehem, Empyrium, Secrets of the Moon etc.) in seinem Klangschmiede Studio E produziert. https://kankarofficial.com / https://www.facebook.com/kankarofficial