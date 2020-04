KÄPT’N RUMMELSNUFF UND MAAT ASBACH :: Neuer “Stromschlager”

KÄPT’N RUMMELSNUFF UND MAAT ASBACH veröffentlichen am 24. April bei Out Of Line Music ihren neuen Song “Interkosmos” u.a. als Video bei YouTube.

Zwei Männer bewegen sich auf engstem Raum und auf den Spuren der sowjetisch-deutschen INTERKOSMOS-Mission “Soojus 31”, die im September 1978 von Kommandant Waleri Bykowski und seinem DDR-Kollegen, Genossen Sigmund Jähn, erfolgreich absolviert wurde.

Im Video zum neuem Stromschlager “Interkosmmos” umkreisen Rummelsnuff und Mannschaft als außerirdische Parteifunktionäre das Jammertal Erde. Zusammen mit der B-Seite “Eiorschägge”, einem zweiminütigen Loblied auf die gute, sächsische Backkultur, erscheint “Interkosmos” auf limiitierter Siebenzoll-Vinyl-Schallplatte und zum im Netz Anhören und Runterholen auf allen weltweiten Plattformen im Netz ab dem 24. April.

facebook.com/Rummelsnuff / rummelsnuff.com