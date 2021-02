Die finnische Dark Metal Band KAAMOS WARRIORS hat ein neues Video zum Song “Tuli” veröffentlicht. Der Track stammt vom dritten Album “Kirous”, das im Dezember bei Inverse Records erschien.

facebook.com/KaamosWarriorsOfficial / kaamoswarriors.bandcamp.com

Mikko Ojala comments: “The theme of the song is fire but we wanted the video to portray the brutal coldness of the North, the snow and the ice.”