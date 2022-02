Die finnische Dark Metal Band WARRIORS hat eine neue Single und ein Musikvideo zu “Varjojen Vaeltaja” veröffentlicht. Der Track stammt aus dem kommenden vierten Studioalbum “Spirit From The Void”, das am 8. April 2022 über Inverse Records veröffentlicht wird. https://kaamoswarriors.bandcamp.com

Jani Moilanen comments:

“Varjojen Vaeltaja represents the black metal influenced elements of our music creating a constantly growing dark and powerful melodic atmosphere”