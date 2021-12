Die finnische Melancholic Dark Metal Band KAAMOS WARRIORS hat eine neue Single und das Musikvideo “Vapaus” veröffentlicht. Der Track stammt aus dem kommenden vierten Studioalbum, das am 2022 über Inverse Records erscheint. https://kaamoswarriors.bandcamp.com

Jani Moilanen comments:

“Vapaus is the second single from our 4th album. The melodic song combines the untouched wilderness with the freedom of choice in ones path in life”