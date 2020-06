Die finnische Dark Metal Band KAAMOS WARRIORS veröffentlichte eine weitere neue Single “Kuilu”. Der Titel stammt aus dem bevorstehenden dritten Album “Kirous”, das im Laufe des Jahres 2020 bei Inverse Records veröffentlicht werden soll.

Gitarrist Jani Moilanen: “The fast paced song Kuilu is the second single from the upcoming album capturing the essence of Kaamos Warrior’s brutal yet beautiful atmospheric dark music.”