J.B.O. :: Neues Album “Planet Pink” in Aussicht

J.B.O. werden am 18. März ihr neues Album "Planet Pink" veröffentlichen. Eine erste Single kommt am 15. Oktober, ihre eigene Interpretation des Klassikers "Music" von John Miles.

Sänger und Gitarrist Vito freut sich schon auf die erste Veröffentlichung: “Endlich! Am 15.10. ist es soweit: Wir veröffentlichen die erste Single zu unserem 2022er Album “Planet Pink”. Der Titel: “Metal Was My First Love”. Ja, es ist eine Coverversion. Vielleicht geht da schon bei dem einen oder anderen die “Kopfstereoanlage” an. Es muss noch angemerkt werden, dass die Veröffentlichung des Albums aus “logistischen Gründen” (also wirklich jetzt!) auf den 18.03.22 verschoben werden muss – vor allem wegen des langen Vorlaufs der Vinylpressung.”