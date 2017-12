J.B.O. – Neues Album “Deutsche Vita” am 30. März

Die Erlanger Spaßrocker von J.B.O. veröffentlichen am 30. März ihr neues Studioalbum “Deutsche Vita” via AFM Records/Soulfood Music. Im Moment arbeiten die vier Franken an der Fertigstellung des Albums. „Wir haben dieses Mal mit einigen Songs gearbeitet, die uns auch persönlich sehr am Herzen liegen“, können die Musiker bereits verraten. „Einige davon haben uns und sicher auch viele andere deutsche Musiker entscheidend mit beeinflusst“.

J.B.O. Tourdaten:

31.03. Dillingen, Lokschuppen

06.04. Hannover, Capitol

07.04. Glauchau, Alte Spinnerei

13.04. Köln, Essigfabrik

14.04. Stuttgart, LKA

20.04. Berlin, Columbia Theater

21.04. Dresden, Reithalle

27.04. Hamburg, Markthalle

28.04. Oberhausen, Turbinenhalle

04.05. Fulda, Kreuz

05.05. München, Backstage Werk

16.-18.8. Dinkelsbühl, Summer Breeze Festival