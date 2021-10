J.B.O. :: Neue Single “Music Was My First Love”

Am 18. März 2022 veröffentlichen J.B.I. ihr neues Album “Planet Pink”. Jetzt haben die Franken ihre erste Single aus dem Album veröffentlicht: “Metal Was My First Love”.

Info: Eine Neuinterpretation des weltberühmten Lieds ‘Music’ von John Miles. Der Song enterte im Jahr 1976 die Charts und gehört seitdem zum Kanon der Populärmusik. J.B.O. verwandeln das Orchesterarrangement in eine Gitarrenarmee, wobei Vitos Sammlung alter Amps zum Einsatz kommt. Und auch wenn der Titel in englischer Sprache gesungen ist, haben die rosa Franken jetzt nicht plötzlich vor, internationale Superstars zu werden. Na gut, ein bisschen vielleicht.”