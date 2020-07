Die französische Gothic-/Dark-Metal-Ein-Mann-Band INVADING CHAPEL hat eine neue Single mit dem Titel “Insanity” veröffentlicht.

facebook.com/invadingchapel / invadingchapel.bandcamp.com

Written, performed and produced by Loïc Malassagne (Vocals, Bass, Guitars & Keyboards) at Pleine Lune Studio except drums by Jim D and mastering by Pierre Houllier at Roots Notes Studio. Video and “Scary Girl” by Mixkit Music License.