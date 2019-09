INFINITAS :: Neue Single

Als Appetithappen für das im Dezember kommende, neue Album “Infernum” veröffentlichten die Schweizer INFINITAS am 12. September 2019 ein neues Musik-Video zum Albumsong “Avnas”, der auch als Single daraus ausgekoppelt wurde.

Die Band aus dem malerischen Muotathal kommentiert dazu:

“Avnas – in der Mythologie ein Dämon in Feuergestalt, der Schätze entdeckt und Wissen über die menschliche Seele liefert. Genau der passende Dämon, um INFINITAS’ Botschaft an die Welt in einen Song zu packen: Wer dieses innerliche Feuer verspürt, diesen Drang, etwas zu bewirken in dieser Welt, soll diesem Zeichen folgen. Nur wer wagt, gewinnt. Wer nie wagt, weiß nie, ob es geklappt hätte.”