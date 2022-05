IN TWILIGHT’S EMBRACE :: 6. Album der polnischen Black Metaller im Fullstream

“Lifeblood” ist das sechste Album der polnischen Black Metaller IN TWILIGHT’S EMBRACE und kann via Black Metal Promotion in voller Länge angehört werden. Produziert von Marcin Rybicki und In Twilight’s Embrace bei Left Hand Sounds & Vintage Records. Cover-Gemälde von Igor Datkiewicz/WS Artworks. Layout von Kontamination Design. Fotos von Bart Klopotowski. CD erschien es am 13. Mai 2022 über Malignant Voices. Die LP-Version erscheint Ende 2022/Anfang 2023 bei Terratur Possessions. https://intwilightsembrace.bandcamp.com

Info: Profan und tiefgründig zugleich, ist “Lifeblood” die bandeigene Zeremonie der Gegensätze. In sieben Akten entwickelt es eine Erzählung über die Natur des Leidens, das Streben nach dem Göttlichen, das zur Besessenheit wird, und schließlich die Ablehnung des Glaubens.

Das Album, das sich gleichermaßen an den Black Metal of Death aus dem hohen Norden und den eingängigen Rock vergangener Jahrzehnte anlehnt, dabei aber nie den Nerv des Abenteuers verliert, ist das bewussteste Statement der Polen.