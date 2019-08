In Erwartung ihres neuen Studioalbums “Garden Of Storms”, das am 4. Oktober bei Agonia Records erscheinen soll, veröffentlichen Schwedens Melodic Progressive Death/Doom Metaller IN MOURNING die erste Single mit dem Titel “Black Storm”. Die Single kommt als Musikvideo, aufgenommen von Jonna Andersson. https://www.facebook.com/inmourningband