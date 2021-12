IN EXTREMO :: Allererste Weihnachtssingle

Die deutschen Mittelalter-Rocker IN EXTREMO haben am 10.12. ihre allererste Weihnachtssingle in digitaler Form veröffentlicht, die auf allen einschlägigen Portalen abrufbar ist. Weitere Infos auf http://www.inextremo.de

Info: Instrumental beginnt es subtil gezupft auf einem historischen Instrument, mündet aber schnell in einem krachenden Heavy Metal-Riff mit markanten irischen Untertönen. Das wahrlich stimmungsvolle Trinklied von Sänger Micha Rhein und seinen Mannen trägt den Titel “Weihnachtskater” und handelt vom alkoholtechnisch etwas derangierten Knecht Rupprecht. Und die Botschaft im Refrain öffnet die Tür zur positiven Sicht der Dinge in extremen Zeiten wie den derzeit aktuellen: “Freunde, wir feiern zusammen / Und uns ist kein Weg zu weit / Wir heben die Gläser auf das was noch kommt / Egal ob es stürmt oder schneit / Ein Hoch auf die Weihnachtszeit”.