IMPERIA haben ein offizielles Video zu “Flower And The Sea” veröffentlict. Die Aufnahme, die im Video zu sehen sind, wurden letzten Monat im Ragnarok Live Club in Bree, Belgien, aufgenommen. Der Song stammt vom aktuellen Album “The Last Horizon”, welches hier erhältlich ist » https://lnk.to/thelasthorizon