IATT :: 3. Vorabsingle vom neuen Album

Die Extrem Metaller IATT aus Philadelphia bereiten sich auf die Veröffentlichung ihres neuen Albums “Magnum Opus” vor, das am 27. Mai über Black Lion Records erscheinen wird. Nach den bereits veröffentlichten Singles “Seven Wandering Stars” und “Elixir of Immortality” haben IATT nun ein brandneues Musikvideo für den Track “Prima Materia” veröffentlicht, in dem Zach Strouse (Burial In The Sky / Rivers Of Nihil) am Saxophon zu sehen ist. https://www.facebook.com/iamthetrireme

IATT comments:

“Following a different route, Prima Materia carries the listener on an epic voyage and showcases IATT’s more progressive side. While classically aggressive and grandiose, this track’s twists and turns pull at one’s emotions and pump adrenaline through the veins.”