I AM THE NIGHT :: Neue Single “I Am The Night”

Die neue finnische Band mit bekannten Gesichtern nennt sich I AM THE NIGHT und ist musikalisch im 90er Jahre Black Metal verwurzelt “where walls of guitars and synthesizers raise the forces of darkness in a battle against the heavens and burning angels light up the night sky.”

Mitglieder sind Markus Vanhala (Insomnium, Omnium Gatherum), Janne Markkanen (ex-Omnium Gatherum), Okko Solanterä (Horizon Ignited) und Waltteri Väyrynen (Paradise Lost, Bodom After Midnight). Ihr Debüt “While The Gods Are Sleeping” soll am 6. Mai bei Svart Records erscheinen. Vorab gibt’s einen weiteren Track zu hören: “I Am The Night”. https://svartrecords.com/artist/i-am-the-night/

„Die Kunst des Black Metal war seit meiner Teenagerzeit immer ein kontinuierliches und ernstes Streben in meinem Leben,“ erklärt Gitarrist Vanhala und fährt fort: „In The Nightside Eclipse, Storm Of The Light’s Bane und De Mysteriis Dom Sathanas haben mir vor Jahren das Tor zur dunklen Seite geöffnet, was man an der Musik, die wir mit I Am The Night machen, deutlich hören kann.”