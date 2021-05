I AM THE NIGHT :: 90s BM von Insomnium & Omnium Gatherum Mitgliedern

I AM THE NIGHT, bestehend aus Mitgliedern von Insomnium, Omnium Gatherum, Paradise Lost und Bodom After Midnight, veröffentlichen erste Single “Hear Me O‘ Unmaker”. Am 11. Juni wird sie als erste I AM THE NIGHT 12inch Maxi Single via Svart Records erscheinen. “Hear Me O’ Unmaker” ist auf 500 Exemplare limitiert und wird eine neue Version von “Acclamation of Bond”s des norwegischen Ecksteins der zweiten Black Metal Welle Emperor auf der B-Seite enthalten. Das I AM THE NIGHT Debütalbum “While The Gods Are Sleeping” wird im Herbst 2020 erscheinen.

Info: Hervorgebracht von den Underground-Titaten des finnischen Metals, Markus Vanhala (Insomnium, Omnium Gatherum), Janne Markkanen (ex-Omnium Gatherum), Okko Solanterä and Walteri Väyrynen (Paradise Lost, Bodom After Midnight), nahm die Band ihren Ursprung bereits Mitte der 90er im schummerigen Licht der unterirdischen Proberäume, wo die Feuer von Vanhalas und Markkanens Black Metal entzündet wurden.

“Die Kunst des Black Metal war seit meiner Teenagerzeit immer ein kontinuierliches und ernstes Streben in meinem Leben”, erklärt Gitarrist Vanhala und fährt fort: “In The Nightside Eclipse, Storm Of The Light’s Bane und De Mysteriis Dom Sathanas öffneten vor Jahren das Tor zur dunklen Seite für mich, was man an der Musik, die wir mit I Am The Night machen, deutlich hören kann.”