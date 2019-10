I AM LETHE

“Journey”

(Alternative/Doom/Gothic Metal)

Wertung: Geht so

VÖ: 07.10.2019

Label: Ad Noctem

Webseite: Homepage / Facebook

Mit “Journey” erscheint das neue Album von I AM LETHE, einer italienischen Alternative Gothic Metal Band, die seit 2011 aktiv ist. Das knapp 55-minütige Werk kommt im düsteren Mid bis Doom Tempo Metal daher und wartet mit einem typischen Gegensatz bei den Vocals auf, denn Frauengesang trifft auf tiefe Growls. Und da kommen meine Probleme mit dem Album ins Spiel, denn der rockige, weibliche Gesang klingt für meine Ohren phasenweise leider echt schief. Obwohl ich viele Bands mit Fauengesang mag, verdirbt es mir doch das Anhören von “Journey”. Die Growls hingegen sind gut und somit haben die Stücke in den schleppenden Parts, wo auch Growls zum Einsatz kommen, ihre besten Momente. Die Musik, wie erwähnt eine Mischung aus Alternative und Gothic Metal, ist okay, reißt aber nicht vom Hocker. Die guten Ansätze wie im Opener “August” haben bei mir nicht gereicht, um das Album nachhaltig im Gedächtnis zu behalten. (eller)