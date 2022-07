HUMAN ABYSS :: Death Metaller veröffentlichen 2. Single “Locked Gates”

Nach der ersten Single „Shallow Water“ veröffentlicht die Death Metal Band HUMAN ABYSS aus Berlin nun mit “Locked Gates” die 2. Single mit Video aus ihrem Debüt Album “The Anatomy of Anxiety”, das am 29.07.2022 erscheint. Das Album ist hier physisch wie auch digital erhältlich: https://humanabyss.bandcamp.com/releases

Info:

„Locked Gates“ – vor verschlossenen Toren zum eigenen Selbst, verzweifelt das wiederzufinden, was das Leben lebenswert macht. Wenn dann doch in einem Moment der Klarheit, die innere Regung spürbar, die eigenen Grenzen sichtbar werden, gibt es einen kurzen Moment der Hoffnung, all die unterdrückte Wut doch ausbrechen zu lassen. Das Entfesselte wird die bestehende Welt einreißen und niederbrennen, so dass aus der Asche ein freier Mensch auferstehen kann.Der Song erzählt von dem Verlauf einer Depression. Durch die Verzweiflung, der gesellschaftlichen Norm nicht zu entsprechen, werden Angst und Ausweglosigkeit zum Leben erweckt. Die Angst und das Gefühl der Ohnmacht kriecht wie ein Parasit in die Seele und beginnt die Lebensenergie auszusaugen. Zu hoch ist der Preis, Angepasstheit und Funktionalität des Selbst aufrechtzuerhalten. www.humanabyss.de