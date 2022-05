HORN :: Neues Album des deutschen Black/Pagan-Projektes im Fullstream anhörbar

Das neue Album des teutonischen Black/Pagan-Projektes HORN heißt “Verzet” ist am 16. Mai in den Formaten Digipak, LP, Streaming und digitaler Download erschienen. Das gesamte Album kann man sich nun auf dem YouTube kanal Black Metal Promotion anhören. Das Album wurde in den Sculpt Sound Studios in Köln (Deutschland) aufgenommen, gemischt und gemastert. Das Artwork ist von Timon Kokott Art-Work. https://hornlichterlischt.bandcamp.com

Info: „Verzet“ ist ein niederländisches Wort, das “Widerstand” bedeutet, daher ist es kein Zufall, dass in dieser 38-minütigen Reise von 8 Liedern Themen wie Rebellion, die Bedeutung von Ausdauer und Prinzipien berührt werden. Der Mastermind des Projekts kümmerte sich neben den Stimmen und Texten um das Spielen von Gitarre, Bass, Psalter und Mandoline, während einige Gäste Schlagzeug, Cello und Gesang beisteuerten.